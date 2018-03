Liz Kaeber (24) ist megahappy in Paris! Dazu hat die Bachelor-Siegerin 2015 allem Anschein nach auch guten Grund. Sie turtelt nämlich Händchen haltend mit einem Unbekannten durch die Stadt der Liebe. Via Instagram lässt die Influencerin ihre Fans natürlich am romantischen Trip teilhaben. Na, das wirkt ja ganz so, als sei die hübsche Blondine, passend zum Frühlingsanfang, frisch verknallt!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de