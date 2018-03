Trauert Sarah Lombardi (24) der gemeinsamen Zeit mit ihrem Ex Pietro (24) hinterher? Am 2. April wird die ehemalige DSDS-Teilnehmerin beim Staffelstart von Grill den Henssler auf VOX hinterm Herd stehen. Moderatorin Ruth Moschner (40) hakt während der Aufzeichnung bei Sarah nach, wie sie das Ehe-Aus mit Pietro mittlerweile sieht. Sarah analysiert zunächst noch nüchtern: "Es war nie ein Theaterspiel. Das kann ich dir versprechen. Aber ich glaube, dass jeder weiß, dass, wenn man ein Kind bekommt und einen Beruf in der Öffentlichkeit hat, es natürlich nicht einfach ist und sich da natürlich einiges ändert." Doch dann wird es ihr irgendwann zu viel: "Jetzt lass uns aufhören, über dieses Thema zu reden, sonst heule ich gleich noch."



