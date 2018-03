Diese prallen Kurven können sich sehen lassen! Mit einem neuen Schnappschuss zeigt Indira (37) jetzt bei Instagram, was sie zu bieten hat – und die Mega-Rundungen der Ex-"Bro'Sis"-Sängerin hauen ihre Fans total vom Hocker. Wie stolz Indira auf ihren Körper ist, verriet sie Promiflash schon vor einiger Zeit: "An mir ist einfach was dran. Und ich finde das schön. Ich finde, das gehört zu einer Frau. Ich bin immer dafür, dass man statt hungert, sich einfach sexy in Form bringt." Deswegen setzt Indira ihre Vorzüge nur allzu gern in Szene. Je knapper das Outfit, desto besser!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de