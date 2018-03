Am Samstagabend schießen sich auf ProSieben die Promis wieder gegenseitig ab – beim Völkerball! Die Vorjahressieger aus dem "Team Bachelor" treten auch dieses Mal wieder in der gleichen Konstellation an: Paul Janke (35), Angelina Heger (25), Alisa Persch (29), Christian Tews (36), Sarah Nowak (25) und Aurelio Savina (39) wollen nur eins: den Titel verteidigen! "Wir haben keine Strategie, aber wir werden das schon wieder schaffen", ist sich Alisa im Promiflash-Interview sicher. Paul steht der ganzen Sache allerdings noch nicht so siegessicher gegenüber: "Ich glaube, den Titel zu verteidigen ist sehr, sehr schwierig [...]. Ein Durchmarsch wird das auf keinen Fall!" Ob sich die anderen sieben Teams gegen die Rosengang durchsetzen können, zeigt sich am 1. April um 20.15 Uhr auf ProSieben.



