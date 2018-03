Am kommenden Samstag wird wieder ordentlich geschwitzt: "Die große ProSieben Völkerballmeisterschaft" geht in die zweite Runde. Auch Angelina Heger (25) stellt sich in diesem Jahr wieder der Herausforderung und wird für ihr Team um den Sieg kämpfen – und zwar an der Seite von “ihrem” Bachelor und Herzensbrecher Christian Tews (36)! Der ehemalige Rosenkavalier erteilte der Blondine 2014 eine überraschende Abfuhr und entschied sich stattdessen für die ebenfalls blonde Katja Kühne (32). Angelina sieht das nahende Aufeinandertreffen mit Christian allerdings sportlich: "Wir haben das letztes Jahr super hingekriegt in unserem 'Team Bachelor' und das kriegen wir dieses Jahr auch hin", verriet sie im Interview mit Promiflash.



