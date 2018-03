Was für eine traumhafte Kombination! Cara Delevingne (24) und Rihanna (29) zusammen auf der großen Leinwand! Der Trailer zum Weltraumabenteuer "Valerian – Die Stadt der tausend Planeten" verspricht so einiges: krasse Actionszenen, intergalaktische Flirts und Weltraumbewohner à la Avatar. Und dann auch noch diese beiden Hollywood-Girls! Aber wen dürfen das Model und die Sängerin eigentlich spielen? Cara schlüpft in die Rolle der Spezialagentin Laureline. Die versucht, das friedliche Universum vor einer dunklen Macht zu retten. Ob die freche Heldin im Film auch auf die Alien-Stripperin Rihanna trifft, gibt der Trailer noch nicht preis. Was aber feststeht: Dieser Trailer macht Megavorfreude!



