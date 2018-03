Sie liebt ihren XXL-Po! Love Randalin wurde dank ihres 1,5 Meter großen Hinterteils zu einer Social-Media-Ikone. Doch hin und wieder muss das Model auch böse Kommentare von ihren 594.000 Followern einstecken. Mit einem mutigen Nackt-Pic macht die Netz-Queen auf Instagram nun aber klar, dass sie zu ihren Killerkurven steht: "Jedes Speckröllchen, jede Kurve, jeder Dehnungsstreifen, jeder Pickel und jeder Makel meines Körpers macht mich aus. Ich bin ich. Und ich liebe ALLES an mir – heute, morgen und in all den Jahren, die noch vor mir liegen."



