So schön ist junge Liebe! Der Bachelor-Traumpaar Clea-Lacy Juhn (25) und Sebastian Pannek (30) präsentierten sich am Montag beiden LEA Awards zum ersten Mal offiziell als Pärchen der Öffentlichkeit. Die beiden turtelten, hielten Händchen und warfen sich wie am ersten Tag verliebte Blicke zu! Dabei ließen sie sich auch von den neugierigen Zuschauern nicht beirren, wie Bachelor-Bastis Herzdame Promiflash im Interview verriet. "Ich bin relativ entspannt, weil ich nichts anders machen werde, als ich sonst mache. Ich bin einfach ich und es ist natürlich Wahnsinn, weil viele Menschen von uns Sachen wissen wollen und ja, das finde ich natürlich total verrückt!", erzählte Clea-Lacy.



