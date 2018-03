Gelbblondes Haar, Strich-Augenbrauen und jede Menge Make-up! Vor einigen Jahren stand Jennifer Frankhauser (24) ihrer in Sachen Schräg-Style äußerst erfahrenen Schwester Daniela Katzenberger (30) in nichts nach! Das bereut die Sängerin heute ein bisschen und hat sich deshalb einem echten Make-over unterzogen. Dieses Vorhaben kündigte sich bereits im Jahr 2015 an, als Jenny im Gespräch mit Promiflash ihre neueste Beauty-Erkenntnis offenbarte: "Weniger ist mehr. Ich hab früher immer ganz, ganz viel Make-up draufgeklatscht und hier die Augen und Eyeliner, also ganz viel! Und mittlerweile, das macht aber auch die Faulheit, mache ich immer nur Wimpertusche drauf." Inzwischen trägt Jennifer die Haare ganz individuell in Grau und spart sich das Tuschen dank einer Wimpernverlängerung.



