Yasin Cilingir reflektiert "Prominent getrennt"-Verhalten

Yasin Cilingir (35) ist derzeit gemeinsam mit seiner Ex-Frau Samira Cilingir (29) in der Realityshow Prominent getrennt zu sehen und blickt nun auf die Ausstrahlung der Folgen zurück. Im Gespräch mit Promiflash erklärte der Realitystar, dass er die Sendung aktuell zwar wahrnehme, sich während seiner Fight Week für Fame Fighting aber nicht intensiv mit den Szenen und Aussagen befasse. Die ersten drei bis vier Episoden habe er allerdings gesehen. Gerade diese Folgen hätten bei ihm offenbar einiges ausgelöst, denn Yasin machte deutlich, dass er sein Verhalten vor der Kamera heute noch einmal kritisch betrachtet und die gezeigten Situationen für sich aufarbeitet.

Im Interview beschrieb Yasin, dass die ausgestrahlten Momente ihn zum Nachdenken gebracht haben. Er stellte klar, dass die ersten Folgen bei ihm einen Reflexionsprozess angestoßen hätten: "Man reflektiert sich, sage ich mal, man reflektiert sich und versucht, die Situation viel besser zu machen." Nach den Dreharbeiten habe es außerdem bereits wichtige Gespräche mit Samira gegeben. "Aber nach 'Prominent getrennt' hat man schon seine Aussprachen mit der Ex-Partnerin gehabt", erklärte er. Auch auf die Frage, was er heute anders machen würde, blieb Yasin bei einer nüchternen Haltung. Er sagte zu Promiflash: "Ich lasse es auf mich zukommen. Ich lasse es im Moment so passieren, wie es ist. Ich lebe mit meinen Fehlern und ich lerne von meinen Fehlern."

Für Yasin stand die Teilnahme an "Prominent getrennt" nach eigener Aussage ohnehin nicht dafür, sich anders darzustellen oder sich beim Publikum beliebter zu machen. Im Gegenteil – er betonte im Gespräch mit Promiflash: "Ich will nicht in eine Show hineingehen, um mich zu verstellen, um irgendjemandem da draußen zu gefallen." Stattdessen habe er ein klares Ziel verfolgt: "Ich bin da hingegangen, um zu gewinnen, um mit Samira meine Sachen zu klären und nichts anderes." Dass bei den verschiedenen Challenges ausgerechnet die Ex-Partnerin an seiner Seite stand, ist das Konzept der Show.

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RTL Yasin Cilingir bei "Prominent getrennt"

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RTL Yasin und Samira Cilingir bei "Prominent getrennt" 2026

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Imago Samira und Yasin Cilingir beim Fame Fighting 2, 2024