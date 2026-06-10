Jill Deimel verrät: So ist das Verhältnis zu Ex Bella Lesnik

Beim Germany's Next Topmodel-Public-Viewing-Event in Berlin hat Jill Deimel gegenüber dem Berliner Kurier offen über seine Ex-Freundin Bella Lesnik gesprochen. Zwischen dem 45-jährigen Model und der RTL-Moderatorin herrsche kein böses Blut – ganz im Gegenteil. Würden die beiden sich zufällig auf einem roten Teppich begegnen, würde Jill das sogar ausdrücklich begrüßen: "Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Nur weil etwas Vergangenheit ist, ist es nicht gleich schlimm. Ich finde das immer so schade, wenn Beziehungen auseinandergehen, ist immer sehr viel Mitleid dabei und alle sagen: 'Ist das schrecklich!' Aber es ist ja nichts Schlimmes, wenn Wege sich trennen." Und kein böses Blut? "Überhaupt nicht!", stellt er klar.

Seit dem Ende der Beziehung mit Bella ist in Jills Liebesleben nicht mehr viel passiert – und das ist Jill auch gar nicht unrecht. "Es gab danach nichts mehr. Also, mein Liebesleben ist sehr langweilig. Ich habe einen Bewusstheitszustand erreicht, wo ich das nicht mehr konsumieren brauche. Wenn sich das ergibt und der richtige Zeitpunkt kommt, freue ich mich. Aber ich bin nicht auf der Suche", sagt er. Kurze Affären oder Flirts kommen für ihn derzeit ebenfalls nicht infrage: "Das lehne ich ab!" Auch Dating-Apps seien nichts für ihn. "Ich bin sehr glücklich mit mir", betont Jill. Was TV-Auftritte betrifft, schließt er weitere Formate zwar nicht aus, Reality-TV aber schon: "GNTM war das Höchste der Gefühle."

Jill und Bella waren von 2018 bis 2020 ein Paar. Durch die Beziehung mit der bekannten Moderatorin erlangte Jill damals einen ersten Bekanntheitsgrad in der Öffentlichkeit. Richtig bekannt wurde er aber erst durch seine Teilnahme an der 21. Staffel von Heidi Klums (53) Modelshow "Germany's Next Topmodel", in der er es sogar bis nach Los Angeles schaffte. Seitdem ist er kaum mehr unerkannt unterwegs. "Ich bin ja eh sehr auffällig. Vor allem bei mir zuhause werde ich beim Einkaufen öfter nach einem Selfie gefragt. Es ist schon viel mehr geworden", erzählt er dem Berliner Kurier.

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Imago Jill Deimel beim Finale der 21. Staffel von Germany’s Next Topmodel im Zoo Palast Berlin, 28. Mai 2026

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Getty Images Bella Lesnik im November 2021

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Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Jill Deimel und Bella Lesnik bei der Guido Maria Kretschmer-Show