Perrie Edwards und ihr Alex heiraten wohl dieses Wochenende

Perrie Edwards (32) und Alex Oxlade-Chamberlain (32) stehen offenbar unmittelbar vor dem nächsten großen Liebesmeilenstein: Schon an diesem Wochenende sollen sich die Sängerin und der Fußballstar in Portugal das Jawort geben. Laut dem britischen Portal The Sun reist das Paar dafür mit seiner Familie und engen Freunden an die Algarve, wo eine intime Trauung im kleinen Kreis geplant sein soll. Eine Quelle verriet: "Es ist eine sehr intime Feier. Es ist alles, was Perrie und Alex sich je gewünscht haben." Neben Verwandten werden dem Bericht zufolge auch einige von Alex' Celtic-Kollegen und frühere Mitspieler erwartet. Perries ehemalige Little-Mix-Bandkolleginnen Jade Thirlwall (33) und Leigh-Anne Pinnock (34) sollen ebenfalls auf der Gästeliste stehen – Ex-Mitglied Jesy Nelson (34) hingegen angeblich nicht. Zwischen Jesy und dem Rest der Band sollen große Spannungen herrschen.

Hinweise auf den nahenden großen Tag hatte die Musikerin selbst schon vor Kurzem gegeben. Im "Great Company"-Podcast von Jamie Laing (37) schwärmte Perrie bereits von den Vorbereitungen und verriet, dass sie ihr Kleid schon anprobiert habe und damit sehr glücklich sei. "Ich fühle mich im Moment sehr erfüllt in meinem Leben und bin sehr glücklich mit dem Gleichgewicht", schwärmte sie von ihrer aktuellen Lebenssituation.

Perrie und Alex sind seit Jahren ein eingespieltes Team – nicht nur privat, sondern auch als kleine Familie. Die Sängerin und der Kicker sind Eltern von zwei Kindern und sprechen in Interviews immer wieder darüber, wie wichtig ihnen ein harmonischer Alltag zu viert ist. Während Perrie beruflich an ihrer Solokarriere arbeitet und sich mit neuen musikalischen Projekten beschäftigt, steht für das Paar privat vor allem das Familienleben im Vordergrund. Dass sie jetzt, nach langer Verlobungszeit, den Bund fürs Leben schließen wollen, scheint das Glück der kleinen Familie endgültig zu krönen.

Anzeige Anzeige

Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards, Februar 2019

Anzeige Anzeige

Imago Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards, 2019