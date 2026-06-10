Verraten: Aleks Petrovics neue Freundin sollte religiös sein

Aleksandar Petrovic (35) ist derzeit auf der Suche nach der großen Liebe – aber diesmal soll alles anders werden. Der Realitystar, der zuletzt mit Vanessa Nwattu (26) liiert war und danach eine Kennenlernphase mit Emmy Russ (27) durchlebte, ist aktuell Single. Im Gespräch mit Promiflash hat der 35-Jährige nun klargemacht, was er sich für die Zukunft wünscht und welche Eigenschaften seine nächste Partnerin mitbringen sollte.

Eines steht für Aleks fest: Die nächste Frau an seiner Seite soll nicht aus der Reality-Welt stammen. "Definitiv darf sie nicht aus der Reality-Bubble kommen. Hab ich jetzt schon zweimal negative Erfahrungen gesammelt. Sag mal zweieinhalbmal", sagte er gegenüber Promiflash. Stattdessen wünscht er sich jemanden mit Bodenhaftung und klaren Werten: "Sie sollte einfach eine normale Frau mit guten Werten sein, die sich eine Familie wünscht, die gläubig ist. Ich finde, das schließt dann auch einige andere Sachen automatisch aus." Bevor es jedoch so weit kommt, möchte er zunächst an sich selbst arbeiten. "Aber Step by Step. Erstmal muss ich selber heilen", so Aleks weiter.

Die vergangenen Jahre waren für den gebürtigen Serben offenbar alles andere als leicht. "Ich habe die letzten fünf Jahre mit zwei Beziehungen so viel durchgemacht. Auch teilweise Schuld gewesen. Aber da muss man ein bisschen mehr aufarbeiten", erklärte er ehrlich gegenüber Promiflash. Aleksandar wurde einem breiteren Publikum durch verschiedene Reality-TV-Formate bekannt und hat seither eine große Community in den sozialen Medien aufgebaut. Privat war es für ihn in letzter Zeit jedoch turbulent – sowohl seine Beziehung mit Vanessa als auch die kurze Annäherung mit Emmy verliefen letztlich nicht erfolgreich.

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