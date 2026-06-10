Bill Gates enthüllt: Jeffrey Epstein wollte ihn erpressen

Bill Gates (70) hat vor dem Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses ausgesagt und dabei eine neue, brisante Facette seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) offengelegt. Im Zentrum stand der Vorwurf eines möglichen Erpressungsversuchs, den Jeffrey laut Bill mit Informationen über sein Privatleben untermauert haben soll. Konkret ging es um frühere außereheliche Beziehungen während seiner Ehe mit Melinda French Gates (61), die Jeffrey offenbar kannte. "Ich erfuhr, dass Jeffrey Epstein über sensible Informationen zu meinem Privatleben in Kenntnis gesetzt worden war, einschließlich der Tatsache, dass ich in meiner Ehe untreu gewesen war. Diese Affären hatten nichts mit meinen Kontakten zu Jeffrey Epstein zu tun, aber sie waren schmerzhaft für meine Familie", erklärte Bill in seinem von People zitierten Statement.

Bill machte in seiner Aussage deutlich, dass der mutmaßliche Erpressungsversuch ins Leere lief und Jeffrey damit keinen Erfolg hatte. Zugleich betonte er, er hätte den verurteilten Sexualstraftäter "niemals treffen sollen". Illegales Verhalten will er bei ihm allerdings nie beobachtet oder auch nur entsprechende Hinweise wahrgenommen haben. Treffen habe es nach seinen Angaben ausschließlich im Kontext möglicher Unterstützung für globale Gesundheitsprojekte gegeben. Rückblickend beschreibt Bill die Begegnungen mit Jeffrey als schweren Fehler, der ihm bis heute nachhänge, ohne dass daraus eigene strafrechtliche Vorwürfe gegen ihn entstanden seien.

Neue Brisanz erhält der Fall durch frühere Aussagen im Umfeld Jeffreys, die nun erneut diskutiert werden. Der verurteilte Sexualstraftäter hatte behauptet, Bill habe sich bei "russischen Frauen" eine schmerzhafte Geschlechtskrankheit eingefangen und ihn gebeten, dies vor seiner Frau Melinda zu verbergen. Bill wies diese Darstellung entschieden als "vollkommen falsch" zurück. Die Gates Foundation kündigte inzwischen eine externe Prüfung aller früheren Kontakte mit Jeffrey an – Ergebnisse sollen noch diesen Sommer vorliegen.

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Imago Bill Gates auf einer Fotoveröffentlichung des House Oversight Committee

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Getty Images Bill Gates und Melinda Gates, September 2018

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ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto