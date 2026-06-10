Diese True-Crime-Miniserie erobert die Spitze bei Netflix

Eine britische True-Crime-Miniserie hat sich auf Netflix an die Chartspitze katapultiert: "The Witness" belegt seit dem 9. Juni Platz eins der meistgestreamten Serien und verdrängt damit sowohl die Michael-Jackson-Doku "Michael Jackson: Das Urteil" als auch die zweite Staffel von "Achtsam Morden". Die Serie erzählt die erschütternde Geschichte rund um den Mord an Rachel Nickell, einer jungen Mutter, die 1992 in einem Park im Londoner Stadtteil Wimbledon auf brutale Weise getötet wurde – während ihr gerade mal zweijähriger Sohn Alex die Tat mit ansehen musste.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen Alex und sein Vater André, gespielt von Eleanor Williams und Jordan Bolger, die nach dem Verbrechen nicht nur mit dem Trauma umgehen müssen, sondern auch durch Mediendruck und Polizeibelästigung in eine ausweglose Lage geraten. André muss mit seinem Sohn sogar ins Ausland fliehen, so stark wird die kleine Familie nach der Tat bedrängt. Alex und André waren laut Moviepilot als Berater direkt in die Entstehung der Netflix-Produktion eingebunden.

Was "The Witness" von anderen True-Crime-Produktionen unterscheidet: Die Serie rückt nicht die Ermittlungen oder das Verbrechen selbst in den Vordergrund, sondern den langen und schwierigen Weg der Hinterbliebenen. Mit nur drei Folgen und einer Gesamtlaufzeit von rund 144 Minuten lässt sich die Miniserie bequem an einem Tag komplett durchschauen. Wer nach dem Bingen noch mehr über den realen Fall erfahren möchte, kann bei Netflix direkt im Anschluss die Dokumentation "Der Mord an Rachel Nickell" streamen, die weitere Einblicke in die kontroversen Ermittlungen liefert.

Anzeige Anzeige

Courtesy of Netflix Szene aus der Serie "The Witness"

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Jackson bei den American Music Awards 2002

Anzeige Anzeige

Cr. Courtesy of Rekha Garton/Netflix © 2026 Jahsaiah Williams und Eleanor Williams als Alex Hanscombe und Rachel Nickell in "The Witness", 2026

Anzeige