Mia Madissons zweite Tochter kennt ihren Papa noch nicht

Mia Madissons zweites Töchterchen ist erst wenige Tage alt. Vater der Kleinen ist ihr Ex Matteo Rocco. Mit ihm zeigte sich die ehemalige Germany Shore-Teilnehmerin bisher noch nicht. Deshalb fragte ein Follower in einem Instagram-Q&A nach, ob der Papa bei der Geburt dabei war oder seine Tochter schon kennenlernen konnte. "Nein, er war nicht dabei – hätte er sowieso nicht gekonnt, da er ja in der Schweiz lebt und es ein eiliger Kaiserschnitt war", erklärt Mia. Bisher war Matteo auch noch nicht zu Besuch, aber das soll sich bald ändern: "Live gesehen hat er sie auch noch nicht, wollte sie aber diese Woche besuchen kommen."

Bei der Geburt bekam Mia Unterstützung von ihrer Mama, die auch jetzt im Wochenbett an ihrer Seite ist. Ihrer Community stellte die Influencerin die Kleine kurz nach der Entbindung vor. Sie postete ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie beim Kuscheln mit dem Baby zeigt. "Sofya Amara. Alles ging so schnell, aber endlich bist du bei mir, mein Engel", schrieb Mia dazu. Details zu den Umständen der Geburt gab sie bisher nicht preis – lediglich die Tatsache, dass es schnell gehen musste. Das Krankenhaus verließ die zweifache Mutter trotz Kaiserschnitt aber möglichst schnell wieder. In ihrer Fragerunde erklärt sie: "Ich hasse es, im Krankenhaus zu sein... Leiden kann ich auch zu Hause."

Mias größere Tochter Sarabi ist mit der Geburt der kleinen Sofya nun große Schwester. Das Mädchen stammt ebenfalls aus der Ehe mit Matteo und kam im Dezember 2024 zur Welt. Etwa ein halbes Jahr später trennte sich das Ehepaar. Für die meisten Fans kam das wohl wenig überraschend, denn die 29-Jährige deutete schon zuvor immer mal wieder an, sich allein gelassen zu fühlen. Das Liebes-Aus erklärte sie dann auch mit der fehlenden Unterstützung ihres Mannes. Mia fackelte dann auch nicht lange und reichte Ende 2025 die Scheidung ein. Darüber hinaus beantragte sie auch das alleinige Sorgerecht. "Ich möchte mich so schnell wie möglich scheiden lassen. Am besten noch, bevor das Baby kommt, dann habe ich den Stress hinter mir, idealerweise vor der Geburt", meinte sie im Netz. Gegen Matteo richtete sie zudem schwere Vorwürfe: Beispielsweise soll er ihr während der ersten Geburt den Tod gewünscht haben.

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Instagram / shhhmadisson Mia Madisson und Matteo Rocco mit Tochter Sarabi

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Instagram / shhhmadisson Mia Madisson und Sofya Amara, Juni 2026

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Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, Sarabi und Sofya Amara, 2026

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