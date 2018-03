Die Kelly Family erobert die Charts, als wäre sie nie weg gewesen! Mit ihrem Comeback-Album "We Got Love" stürmt die wohl beliebteste Musikerfamilie Deutschlands auf Platz 1 der Albumrangliste – direkt in der ersten Woche. Bis spät in die Nacht feiern die Kellys ihren Erfolg auf einem Boot und teilen den Partyspaß mit ihren Facebook-Fans. In dem Video gibt Angelo Kelly (35) einen Kelly-Klassiker zum Besten: "The Swan" aus dem Jahr 1991. Nostalgie pur! Seiner damaligen Locken-Frisur ist der Schlagzeuger dagegen nicht treu geblieben, doch das wird sich dank des Charterfolgs bald ändern! Der Musiker hatte seinen Fans nämlich versprochen, seine Haare wieder in Wellen zu legen, sollte "We Got Love" auf Platz 1 klettern – und genau diesen Wetteinsatz muss Angelo nun einlösen!



