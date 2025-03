Neuer Look: Angelo Kelly feiert Comeback ohne Pferdeschwanz

Angelo Kelly (43) kündigt ein musikalisches Comeback an. Wie der Kelly Family-Star auf Instagram verrät, habe er sich zuletzt eine längere "Kreativpause" genommen, die er nun mit der Bekanntgabe einer neuen Tour beende. Doch neben all den Daten für die 2026 bevorstehende "Ready to Rock"-Tournee ist es vor allem der neue Look des Sängers, der die Aufmerksamkeit seiner Fans erregt. Wie es aussieht, hat sich Angelo von seinem langen Haar, das stets zu einem Pferdeschwanz gebunden war, getrennt und trägt nun eine dunklere Kurzhaarfrisur.

Seinen Fans scheint zu gefallen, was sie sehen. In der Kommentarspalte seines neuen Beitrags erreichen den "An Angel"-Interpreten zahlreiche Komplimente. "Die kurzen, gefärbten Haare stehen dir super", "Siehst gut aus, mein Bester" und "Super Haarschnitt. Kommt gut an" äußern sich beispielsweise drei User begeistert. Einige scheinen Angelos neuen Look jedoch zu wenig Kelly-typisch zu finden. "Wenn die Haare ab sind, dann bin ich beleidigt... Es gibt Regeln, an die müssen sich auch Kellys halten", schreibt eine Hörerin, fügt jedoch ein lachendes Emoji hinzu.

Tatsächlich gilt die Frisur als Markenzeichen der Großfamilie. Neben Angelo trugen auch seine Brüder und Schwestern hüftlange Haare. Vor Angelo wagten aber bereits beispielsweise Jimmy Kelly (54), Michael Patrick Kelly und zuletzt auch Joey Kelly (52) den radikalen Schnitt. Letzterer offenbarte, dass seine Entscheidung einen traurigen Hintergrund habe. "Meine Schwiegermutter hat Krebs. Ich dachte, man muss zusammenhalten", erklärte der Athlet in einem Video auf YouTube.

Actionpress / Titgemeyer, Michael Angelo Kelly beim "Schlagerboom 2019"

Getty Images Joey Kelly, Musiker

