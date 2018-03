Gab es den ersten Zoff zwischen Sebastian Pannek (30) und Clea-Lacy Juhn (25)? Das Bachelor-Paar ist frisch zusammengezogen, genauer: Clea lebt jetzt in Köln, und zwar mit in Sebastians früherer Junggesellen-Wohnung. Im Promiflash-Interview verriet dieser: "Clea versucht natürlich schon irgendwie auch der Einrichtung ihren Stempel aufzudrücken, aber da lass' ich sie auch machen." Clea ist also dabei, Sebastians Bleibe nach ihrem Geschmack umzuräumen und zu dekorieren. Anlass für Streit ist das aber glücklicherweise nicht! "Sie soll sich ja auch sehr wohlfühlen. Sie muss ja jetzt nicht mit dem leben, was ich mir irgendwann so ausgedacht hab’, sondern kann auch kreativ sein und sich austoben", betonte Sebastian während seiner Autogrammstunde in der Thier-Galerie Dortmund.



