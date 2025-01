Moritz Bleibtreu bestätigt die Geburt seines zweiten Kindes

Schon gestern wurde spekuliert, ob Moritz Bleibtreu (53) und seine Partnerin Saskia ihr erstes gemeinsames Kind bekommen haben. Bisher bestätigte der Schauspieler diese Vermutung nicht – doch das hat sich nun geändert! Beim Deutschen Filmball in München bestätigte er laut Kurier: "Das ist richtig, ja." Viel mehr Worte bedarf es für den frischgebackenen Vater offenbar nicht. Verwunderlich ist das allerdings nicht, denn Moritz hütet sein Privatleben üblicherweise wie seinen Augapfel.

Moritz sieht das Zeugen von Kindern als Selbstverständlichkeit an. "Deshalb mag ich Gesellschaften unheimlich gerne, in denen die Kinder in die Normalität des Alltags eingebunden sind", schilderte er in einem Gespräch mit dem Playboy. Auch in Sachen Kindererziehung positionierte sich der "Lola rennt"-Star klar und deutlich: "Dass heute so ein Riesending daraus gemacht wird, hat bestimmt auch damit zu tun, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der mit allem Geld verdient wird. Mit den Ängsten und Sorgen von Eltern zu spielen, ist ein lukrativer Markt. Das lässt sich super monetarisieren."

Wie Bild berichtete, sollen Moritz und Saskia Eltern eines kleinen Jungen geworden sein. Für Moritz ist es bereits das zweite Kind. In einer vorherigen Beziehung durfte der 53-Jährige im Jahr 2008 einen Sohn begrüßen. Mit seiner aktuellen Frau führt er seit mehreren Jahren eine Beziehung. Seit dem Jahr 2022 sind Moritz und Saskia sogar verheiratet. Der erste gemeinsame Nachwuchs dürfte das Liebesglück der beiden nun vollends perfekt machen.

Getty Images Moritz Bleibtreu mit seiner Frau Saskia im Januar 2025 in München

Getty Images Moritz Bleibtreu, Schauspieler

