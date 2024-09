Bestätigt Moritz Bleibtreu hier die angeblichen Babynews?

Seit einigen Wochen brodelt die Gerüchteküche rund um Moritz Bleibtreu (53) und seine Frau Saskia. Vor zwei Jahren gaben sich der Schauspieler und die Personalmanagerin das Jawort – und angeblich soll die kleine Familie nun bald Zuwachs bekommen: Berichten zufolge erwartet das Paar nämlich sein erstes gemeinsames Kind. Im Interview mit RTL wird Moritz nach den Gerüchten gefragt – und schlängelt sich um eine klare Antwort drumherum. Dennoch scheint er den Tratsch indirekt zu bestätigen. "Ich kann dazu nur eins sagen: Wir sind sehr glücklich", schwärmt der Filmstar freudestrahlend.

Die zauberhaften Gerüchte waren zuerst durch Bild in Umlauf geraten: Mitte August hatte das Magazin nämlich von den Babynews berichtet. Demnach soll Saskia Moritz vor Kurzem am Set besucht haben – und ihre Babykugel soll dabei nicht zu übersehen gewesen sein. Zudem behauptete das Magazin, dass Nachbarn des Paares bestätigt haben, den Babybauch ebenfalls schon gesehen zu haben. Für Moritz wäre es bereits das zweite Kind, denn 2008 durfte er mit seiner Ex-Partnerin Annika bereits die Geburt seines Sohnes David feiern.

Nur wenige Tage vor dem Aufkommen der Gerüchte hatte der "Knockin' on Heaven's Door"-Star im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (50) mit der Moderatorin über seine späte Vaterschaft gesprochen. Er bereue es, erst mit 36 Jahren zum ersten Mal Papa geworden zu sein. "Wenn man so spät anfängt wie die meisten heutzutage, dann nimmt man sich so viele Teilaspekte." Unter anderem sei es deutlich schwerer, weitere Kinder zu bekommen. "Deine Eltern werden ja auch nicht jünger. Meine Mama hat meinen Sohn leider Gottes nur ein halbes Jahr sehen dürfen, weil sie dann leider von uns gegangen ist", betonte Moritz damals.

Anzeige Anzeige

Getty Images Saskia und Moritz Bleibtreu im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Moritz Bleibtreu bei den Romy Awards 2022 in Wien

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Moritz hat die Gerüchte mit seiner Aussage bestätigt? Ja, das klingt doch total danach! Nein, ich denke, das war anders gemeint... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de