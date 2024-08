Moritz Bleibtreu soll mit 52 Jahren noch mal Vater werden

Moritz Bleibtreu (52) soll sich über ein weiteres Kind freuen dürfen! Der Schauspieler ist seit zwei Jahren mit seiner Frau Saskia de Tschaschell verheiratet. Aus einer früheren Beziehung hat er bereits einen Sohn – laut Bild soll nun noch ein Baby dazukommen. Demnach soll seine Frau Saskia derzeit schwanger sein. Angeblich hat sie Moritz bereits schwanger am Set besucht und laut Informationen des Blatts haben auch Nachbarn sie schon gesehen.

Moritz und Saskia haben die angeblichen Babynews bislang nicht öffentlich gemacht. Die beiden wollen sich derzeit auch noch nicht dazu äußern, denn die Pressesprecherin von Moritz betonte gegenüber dem Magazin: "Kein Kommentar." Erst kürzlich hatte der "Soul Kitchen"-Star jedoch schon in dem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (50) über seine Vaterschaft gesprochen. Da betonte er noch, dass er es eher kritisch sieht, erst mit 36 Jahren Vater geworden zu sein: "Wenn man so spät anfängt wie die meisten heutzutage, dann nimmt man sich so viele Teilaspekte."

Moritz und Saskia sind schon seit mehreren Jahren ein Paar. Im November 2021 stellte der 52-Jährige sie dann erstmals der Öffentlichkeit vor, als er sie mit auf den roten Teppich zu einer Filmpremiere genommen hatte. Im Juli 2022 traten die zwei dann vor den Traualtar und gaben sich in Reinbek das Jawort.

ActionPress Schauspieler Moritz Bleibtreu und seine Ehefrau Saskia

Getty Images Moritz Bleibtreu und Saskia Bleibtreu im Januar 2024

