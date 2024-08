Moritz Bleibtreu bereut späte Vaterschaft mit 36 Jahren

Moritz Bleibtreu (52) spricht im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger (50) offen mit der Moderatorin über seine Vaterschaft und übt dabei auch Selbstkritik. Im Jahr 2008, im Alter von 36 Jahren, wurde er zum ersten Mal Vater. Im Nachhinein bereut er es, erst so spät sein Kind bekommen zu haben: "Wenn man so spät anfängt wie die meisten heutzutage, dann nimmt man sich so viele Teilaspekte." Unter anderem falle es so schwer, weitere Kinder zu bekommen und er fügt hinzu: "Deine Eltern werden ja auch nicht jünger. Meine Mama hat meinen Sohn leider Gottes nur ein halbes Jahr sehen dürfen, weil sie dann leider von uns gegangen ist."

Moritz kritisiert: "Damals wurde uns Angst vor Kindern gemacht. Das Geld, und du brauchst dies und du brauchst das – und ja nicht zu früh." Aus heutiger Sicht wisse der 52-Jährige, dass es doch funktionieren kann. Auch Barbara, die ebenfalls mit 36 Jahren Mutter wurde, stimmt ihrem Gesprächspartner zu: "Ich hätte auch gerne früher angefangen." Außerdem sieht der "Manta Manta – Zwoter Teil"-Star die gesellschaftliche Entwicklung eher kritisch: "Ich denke, wir haben uns da ein Ei gelegt. Mit diesem Siebzigerjahre, antiautoritär. Wir brechen alles, was traditionell und konservativ ist, auf."

Mit der Mutter seines Sohnes ist Moritz nicht mehr zusammen. Dafür hat er in Saskia de Tschaschell die richtige Frau an seiner Seite gefunden. Seit zwei Jahren ist das Paar verheiratet und kann sich offenbar gemeinsamen Nachwuchs vorstellen. "Das werden wir sehen. Aber ich persönlich kann mir das auf jeden Fall vorstellen", sagte Moritz gegenüber Bunte.

Getty Images Moritz Bleibtreu, Schauspieler

Instagram / moritzbleibtreu Moritz Bleibtreu und seine Frau Saskia

