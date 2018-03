Läuten bei Kim Gloss (24) und ihrem Liebsten Alexander Beliaikin etwa bald die Hochzeitsglocken? Die Turteltauben sind seit über einem Jahr megaverliebt – folgt jetzt die Traumhochzeit? Die Sängerin tobte sich nämlich in einem Brautmodenladen aus und ließ ihre Fans via Snapchat daran teilhaben. Doch es blieb nicht nur beim Stöbern: Die 24-Jährige schlüpfte auch in eines der Kleider. Kim klärte die Situation aber schnell auf: "In dem Fall steht hier keine Braut!" Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin suchte stattdessen ein Outfit für den wichtigsten deutschen Musikpreis: "Das ist aber nicht mein Echo-Kleid. Heute Abend werdet ihr erst mein Echo-Kleid sehen – das bleibt eine Überraschung!"



