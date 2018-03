Dass er einmal unter so heftigem Druck stehen würde, hätte YouTube-Star Jonas Ems vermutlich selbst nie gedacht. Doch der Vlogger bekommt Nachrichten von verzweifelten Fans, die sich umbringen wollen, wenn er ihnen nicht antwortet. Diese Mitteilungen gehen Jonas wahnsinnig an die Nieren: "Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich auf diese Nachricht antworte, ist das Problem… und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, es klingt jetzt vielleicht für viele von euch sehr krass, aber ich hab einfach auf diese Nachricht noch nicht geantwortet. Aber ich weiß einfach nicht, was passiert, wenn ich ihr antworte", gesteht er jetzt in einem YouTube-Video. Doch er hat eine wichtige Message für seine Fans: Jeder kann ein gutes Leben haben, man muss sich nur jemandem mit seinen Problemen anvertrauen!



