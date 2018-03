Eine neue Blondine für Bert Wollersheim (66). Nach der Trennung von Ehefrau Sophia (29) scheint sich die Rotlicht-Legende weiterorientiert zu haben – von seinem Beuteschema ist Bert allerdings ganz und gar nicht abgewichen. Laut Bild wurde der 66-jährige Neu-Single turtelnd an der Seite des Erfurter Models Jeany Schneeperle gesichtet, diese sieht seiner Ex Sophia ziemlich ähnlich. Langes wasserstoffblondes Haar, ein stattlicher Vorbau und die Vorliebe für außergewöhnliche Looks – die beiden Ladys haben so einiges gemeinsam und Sophia hat der neuen Verbindung sogar bereits ihren Segen gegeben. Gegenüber Express sagte Bert über Jeany: "Optisch passen wir auf jeden Fall ganz gut zusammen. Sie ist eine liebenswerte Frau. Aber: Mir muss eine Frau gefallen. Wenn nicht, dann nützt auch der beste Charakter nichts. Wenn so was dann dazu kommt, dann freut man sich." Er habe Fräulein Schneeperle über Facebook kennengelernt, heißt es weiter. Ob aber wirklich etwas zwischen den beiden läuft, wollte der Ex-Bordell-Besitzer nicht verraten.



