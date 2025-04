Bert Wollersheim gab Ex Ginger den Segen für neue Beziehung

Ginger Costello suhlt sich nach dem Liebes-Aus mit Ehemann Bert (74) nicht in Selbstmitleid. Stattdessen lernt die Erotikdarstellerin zurzeit einen neuen Mann kennen. Im RTL-Interview stellt sie nun klar, dass ihr Ex-Partner damit kein Problem habe. "Ich habe als Erstes natürlich Bert davon erzählt, dass es da jemanden gibt, den ich gut finde", erzählt die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin. Der gebürtige Bonner habe toll reagiert und dem Realitystar seinen Segen gegeben, was Ginger sehr wichtig gewesen sei: "Ohne dass ich mit ihm darüber gesprochen hätte, könnte ich mich auch auf nichts Neues einlassen. Bert ist nach wie vor ein wichtiger Teil meines Lebens."

Das Ehe-Aus der Wollersheims wurde erst Ende März offiziell bekanntgegeben. Für viele Fans kam die Nachricht überraschend, doch das Paar betonte im Gespräch mit dem Privatsender, dass die Entscheidung einvernehmlich gefallen sei. "Wir haben uns auseinandergelebt und dann beide die Entscheidung getroffen, uns zu trennen", erklärten sie im Interview. Bert habe sein Leben in den vergangenen Jahren entschleunigt, während Ginger das Abenteuer liebe und gerne unterwegs sei – dadurch seien sie nicht mehr kompatibel gewesen. "Für mich war von vornherein klar, dass ich keine Pflegerin sein kann und dass ich das auch nicht möchte. Das würde mich innerlich zerstören", ergänzte Ginger.

Am vergangenen Wochenende wurde bekannt, dass Ginger einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Die beiden sind zurzeit sogar gemeinsam auf Mallorca. Von der Urlaubsinsel postete die 38-Jährige ein Pärchenfoto mit dem bis dato unbekannten Mann auf Instagram und schrieb dazu: "Wir genießen das Kennenlernen und nehmen die Dinge Schritt für Schritt, ohne etwas zu überstürzen. Auch wir wissen nicht, was die Zukunft für uns bereithält. Im Moment zählt nur, dass wir ehrlich zueinander sind und den Moment schätzen."

ActionPress / Jens Krick Ginger und Bert Wollersheim, September 2020

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim und Lukas, April 2025

