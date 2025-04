Das sagt Ex Bert Wollersheim zu Gingers neuem Liebesglück

Am Samstag sorgte Ginger Wollersheim für eine echte Überraschung: Im Netz und im Gespräch mit Bild stellte die 38-Jährige ihren neuen Partner Lukas vor – und das nur vier Wochen nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Bert Wollersheim (74). Auch Bert hat von den Liebesnews Wind bekommen. Diese scheinen ihn jedoch nicht weiter zu stören. Ganz im Gegenteil – gegenüber dem Boulevard-Magazin zeigt der 74-Jährige Verständnis: "Wir sind beide schnelllebig, deshalb haben wir auch damals schon nach drei Monaten geheiratet. Ich möchte, dass sie glücklich ist."

Dass er auf Gingers rapides, neues Liebesglück so gelassen reagiert, liege laut Bert auch an seinem steigenden Alter. "Vor 20 Jahren wäre ich jetzt an die Decke gegangen", gesteht er und erklärt, dass er mittlerweile jedoch keinen "verletzten Stolz" mehr empfinde. Auch wenn sich der Rotlicht-Star für seine Verflossene freut, ein wenig Schmerz ist trotzdem mit dabei. "Ich wollte nicht, dass sie meinetwegen kürzertritt. Aber es ist schmerzhaft, dass das Alter diese Abstriche mit sich bringt", reflektiert er.

In den vergangenen Jahren hatte Bert vermehrt mit seiner Gesundheit zu kämpfen, weshalb er seinen Lebensstil immer mehr herunterfahren musste. Mit der Konsequenz: Er und Ginger lebten sich auseinander. Während sie von Partys und langen Reisen träumte, musste Bert sich schonen. "Ich wollte nicht, dass sie an meinem Krankenbett sitzt und sie kann das auch nicht", erklärte der TV-Star im März gegenüber Bild. Von Anfang an sei beiden klar gewesen, dass Ginger nicht zu Berts "Pflegerin" werden wollte. Nun hat sie einen Neuanfang mit Lukas gewagt, der laut eigenen Angaben in ihrem Alter ist.

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim und ihr neuer Freund Lukas, April 2025

ActionPress / Gulotta,Francesco Bert Wollersheim und Ginger Costello im September 2019

