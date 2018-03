Hat sie die anderen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen schon längst hinter sich gelassen? Spätestens seit Serlina in der letzten Folge der Castingshow den begehrten Werbespot für das Fashion-Portal "About you" abgesahnt hat, zählt sie zu den absoluten Favoritinnen der diesjährigen Staffel. Mit ihren Laufsteg- und Shooting-Qualitäten kommt die 22-Jährige nicht nur bei den Kunden und Modelmama Heidi Klum (43) ausgesprochen gut an. Auch Vorjahressiegerin Kim Hnizdo (20) ist im Promiflash-Interview der Meinung, dass die Studentin eine hervorragende Nachfolgerin für den Titel wäre. "Ich bin ein ganz großer Serlina-Fan. Ich finde, sie kommt noch nicht so hundertprozentig aus sich heraus, aber sie sieht einfach umwerfend aus."



