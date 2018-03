Max Giesinger (28) hat gerade ordentlich eins auf den Deckel bekommen. Jan Böhmermann (36) lästerte in seiner Show "Neo Magazin Royale" über die deutsche Popmusik und machte sich über den ehemaligen The Voice of Germany-Kandidaten lustig. Der Sänger nahm den Diss aber mit Humor und sagte im Promiflash-Interview: "Dass ich da jetzt irgendwie die große Galionsfigur sein darf, das ist ja fast schon eine Ehre."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de