So mickrig fallen die Renten großer Stars wirklich aus

Viele prominente Gesichter aus Film, Fernsehen und Musik blicken am Ende ihrer Karriere auf erstaunlich niedrige Rentenbezüge. So packte Harald Schmidt (67) 2022 gegenüber der dpa aus, dass er lediglich 272 Euro monatlich erhält. Jan Böhmermann (44) verriet 2021 im Podcast "Fest & flauschig", dass er aktuell 170 Euro erhalten würde. Noch extremer trifft es den Schlagersänger G.G. Anderson (75), der kürzlich eine Erhöhung seiner monatlichen Rente von 36 auf 41 Euro verzeichnete, wie er gegenüber T-Online offenbarte. Wie kann es sein, dass gerade diese beliebten Stars so wenig Rente beziehen?

Die Antwort ist simpel: Viele dieser Prominenten arbeiteten während ihrer Karriere als Freiberufler und zahlten entsprechend wenig oder gar nicht in die gesetzliche Rentenkasse ein. Anders als Angestellte genießen sie nicht die Vorteile einer Festanstellung, wie eine garantierte Rente oder andere soziale Absicherungen. Stattdessen liegt es in ihrer Verantwortung, privat vorzusorgen. Immobilieninvestitionen sind dabei eine häufige Wahl – sei es ein Eigenheim in Deutschland oder eine Ferienvilla im Ausland. Solche Sachwerte gewährleisten finanzielle Stabilität im Alter.

Für viele Stars bedeutet das allerdings, vorsichtig mit ihrem Einkommen zu haushalten. So tritt etwa die ehemalige DDR-Schlagerlegende Dagmar Frederic (80) immer noch regelmäßig auf, teils aus Leidenschaft, teils auch, um ihre Rentenbezüge aufzubessern. Wie wichtig es ist, rechtzeitig Rücklagen zu bilden, zeigen auch Fälle von Prominenten, die nach dem Karrierehöhepunkt zu drastischen Mitteln greifen mussten – sei es durch TV-Auftritte in Reality-Formaten oder andere Projekte, die eher wegen finanziellen Drucks als aus Leidenschaft übernommen wurden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Harald Schmidt

Anzeige Anzeige

Instagram / gganderson_offiziell G.G. Anderson, Schlagermusiker

Anzeige Anzeige

ActionPress Dagmar Frederic, Schlagersängerin