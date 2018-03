Sie gehören zu den bekanntesten YouTube-Stars Deutschlands! Die Rede ist natürlich von Bibi Heinicke (24) und Dagi Bee (22). Die beiden drehten früher viele Videos zusammen und galten als beste Freundinnen. Dann soll es zum Streit zwischen den jungen Frauen gekommen sein. Nun klärte Dagi im Promiflash-Interview auf, was wirklich vorgefallen ist: "Es stimmt, dass wir ab und zu mal keinen Kontakt hatten, aber es war nicht so, dass wir Streit hatten oder so."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de