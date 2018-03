An YouTube-Star Simon Desue (25) sollte man sich derzeit kein Beispiel nehmen. Nachdem sein Kanal wegen GEMA-Verstößen fast gelöscht werden musste, scheint ihn das Pech zu verfolgen. Zumindest was seinen Online-Erfolg angeht. Die Folge sind nämlich nicht nur schrumpfende Klickzahlen, sondern auch fiese Hater-Kommentare unter seinen Videos. Ob "Das ist YouTube-Deutschland… traurig", "So fake" oder "Ich wundere mich, warum der noch nicht in der Klapse ist" – seine Fangemeinde meint es eindeutig nicht gut mit ihm. Wer ihm wohl aus diesem Tief wieder heraus hilft?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de