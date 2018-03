Hoppla, so hatten sich Topmodel Irina Shayk (31) und ihr Liebster Bradley Cooper (42) das wahrscheinlich nicht vorgestellt. Nachdem das Pärchen die Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes über zwei Wochen lang geheimhalten konnte, ist jetzt nicht nur der Baby-Fakt an sich an die Presse gelangt, sondern auch noch der spezielle Name, den sich die beiden Stars für das kleine Mädchen ausgedacht haben. Das Kind soll laut E!News künftig auf Lea de Seine Shayk Cooper hören! Ob und wie der bekannte französische Fluss eine Rolle bei der Namenswahl gespielt hat, muss der geheime Informant allerdings noch verraten. Von Bradley und Irina wird vermutlich nicht viel kommen, die beiden sind wahre Geheimniskrämer, was ihre Beziehung und das Privatleben betrifft.



