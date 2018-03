Panagiota Petridou (37) war DER Hingucker beim Radio Regenbogen Award. In ihrem freizügigen Kleid zeigte die Moderatorin viel nackte Haut und verriet Promiflash ihren Outfit-Trick: "Ich habe gleich an der Seite die Sicherheitsnadeln drapiert, dass nicht zu viel rausrutscht, was nicht rausrutschen darf. Ansonsten kann man nicht so viel verstecken bei dem Kleid." Einen Vorteil konnte sie ihrem einseitigen Beinschlitz auch noch abgewinnen: Sie habe sich dafür nur ein Bein rasieren müssen. Immer für einen Scherz zu haben, diese Panagiota!



