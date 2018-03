Köln 50667 räumt gerade mega ab! Quotentechnisch steckt die Scripted-Reality-Soap sogar Publikums-Liebling Berlin - Tag & Nacht in die Tasche. Letzte Woche erreichte die Kölner Serie satte 9,6 Prozent des Marktanteils in der klassischen Zielgruppe, während die Berliner Sendung nur einen Wochenschnitt von 8,4 Prozent einfahren konnte. Ob dieser Erfolg wohl an dem coolen Cast liegt? Der steht nämlich nicht nur vor der Kamera, sondern kümmert sich auch Off-Cam um eine freundschaftliche Beziehung zu seinen Fans. Im Kölner Club "Cage" feiert die Crew um Kevin, Diego und Co. ausgelassen mit ihren Anhängern. Das kann doch wohl wirklich nicht jeder Serien-Cast von sich behaupten. Kein Wunder, dass die Sendung zurzeit einfach superbeliebt ist.



