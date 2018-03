Es verspricht ein spannendes Jubiläum zu werden: Am 17. Mai wird GZSZ 25 Jahre alt. Deutschlands beliebteste Soap lässt sich natürlich nicht lumpen und feiert ihren Geburtstag mit einer echten Hammer-Story! Sunny (Valentina Pahde, 22), um deren Gunst zwei Brüder seit Wochen kämpfen, wird sich wohl endlich zwischen ihnen entscheiden. Wie ihre Wahl ausfällt, bleibt bis zur besagten Folge ein Geheimnis. In einer Promiflash-Umfrage konnten Leser jedoch schon selbst entscheiden. 73,6 Prozent (Stand 12. April, 17:00 Uhr) sind der Meinung, dass Chris (Eric Stehfest, 27) ihr Herz gewinnt. Nur 2,9 Prozent setzen auf den kriminellen Felix (Thaddäus Meilinger, 35). Aber: 23,5 Prozent können sich auch vorstellen, dass die Blondine nach all dem Drama die Hochzeit komplett absagt und beiden einen Laufpass gibt.



