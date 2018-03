Am 17. Mai steigt die nächste große GZSZ-Party: 25 Jahre hat die beliebte RTL-Soap schon auf dem Buckel! 14 Jahre davon ist Ulrike Frank (48) in der Rolle der Katrin Flemming dabei – und freut sich schon tierisch auf die Jubiläumsfolge. Gegenüber Promiflash sagte die Schauspielerin: "Ich glaube, dass das richtig toll wird, dass das spannend wird, berührend – also, ich find’s toll!" Auf die Zuschauer wartet jede Menge Drama: Die Hochzeit von Sunny (Valentina Pahde, 22) und Felix (Thaddäus Meilinger, 35) steht auf der Kippe! Die kriminellen Machenschaften des Bräutigams drohen aufzufliegen – unter anderem, weil dessen Bruder Chris die Finger im Spiel hat. Und zwischen dem und Sunny hat es auch schon ordentlich geknistert – an Zündstoff mangelt es der Soap-Oma GZSZ auch nach 25 Jahren auf den Bildschirmen nicht.



