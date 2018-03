Sie sind erst 14 Jahre alt – und schon mega erfolgreich! Lisa und Lena rocken die Lip-Sync-Plattform musical.ly, haben inzwischen schon über 18 Millionen Follower und zählen damit zu den beliebtesten Social-Media-Stars. Doch damit könnte es von heute auf morgen wieder vorbei sein! Wie die beiden jetzt im Interview mit der Bravo verraten, gibt es eine bestimmte Sache, die die Erfolgsgeschichte sofort beenden würde: "Unsere Eltern haben gesagt, dass wir mit musical.ly aufhören müssen, sollten sich die Note verschlechtern." Oh, oh, müssen sich die Fans der Twins jetzt etwa Sorgen machen? Nein, denn die blonden Girls gehen die Sache ziemlich clever an. "Das hat uns total motiviert. Denn: Wenn du etwas willst, musst du alles dafür tun, es zu erreichen!" Die Noten stimmen – und deshalb gibt es auch weiterhin coole Clips der süßen Mädels.



