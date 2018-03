Ist diese Kritik an Cathy Hummels (29) wirklich angebracht? Obwohl ihr Ehemann Mats (28) mit dem FC Bayern München beim gestrigen Champions-League-Finale eine 4:2-Niederlage kassierte und somit aus dem Turnier flog, findet sie einen Tag später nur lobende Worte für ihren Madrid-Aufenthalt. Für viele Follower ein handfester Fauxpas! "Wenigstens hattest du eine schöne Zeit", mäkeln einige an ihrer Schwärmerei auf Instagram herum. Sie vermissen das Fingerspitzengefühl der Fashion-Expertin, nachdem ihr Liebster nur wenige Stunden vorher so eine herbe Pleite einstecken musste. Ein Großteil der Promiflash-Leser kann die ganze Aufregung um das Pic allerdings nicht verstehen. 931 User und somit 55 Prozent sind aktuell der Meinung: "Ist doch okay, sie hatte eben trotzdem eine tolle Zeit in Madrid!"



