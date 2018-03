Alle wollen den Einhorn-Frappuccino! Starbucks hat in den vergangenen Wochen seine Kunden ganz heiß auf sein neuestes Produkt gemacht: Für vier Tage können Schleckermäuler in den USA das neueste It-Getränk in knalligen Farben genießen. Damit springt die Kaffeekette auf den Einhorn-Trend auf und beschert ihren Mitarbeitern einige stressige Tage. "Ich habe noch nie so viele Frappuccinos in meinem ganzen Leben gemacht", berichtet Barista Braden Burson in einem Twitter-Video. Da Katy Perry (32) bekannterweise auch ein großer Fan von quietschbunten Outfits ist, stürmte auch sie gestern das Café ihres Vertrauens. Von dem Produkt scheint die Sängerin aber alles andere als begeistert: In einem Snapchat-Video spuckt sie den Drink angeekelt wieder aus.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de