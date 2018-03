Keine Liebe auf den ersten Blick! Es war DIE Überraschung: Sylvie Meis (39) verkündete in der vergangenen Woche via Social Media ihre Verlobung mit Charbel Aouad – und machte damit die Beziehung zu dem Geschäftsmann aus Dubai offiziell! Bis zu diesem Zeitpunkt war vielen gar nicht bekannt, dass die Let's Dance-Moderatorin in festen Händen ist. Dabei kennt Sylvie ihren Liebsten bereits seit drei Jahren, wie jetzt herauskommt. Das Magazin Gala berichtet in seiner aktuellen Ausgabe, wie die Liebe zwischen den beiden begann: "2014 lernt sich das Paar über gemeinsame Freunde kennen. Seine Familie lebt unter anderem in England, er damals noch in Dubai. [...] Sylvie und der charismatische Geschäftsmann verstanden sich auf Anhieb. Was zunächst freundschaftlich begann, entwickelte sich Ende 2015 zu einer Liebesbeziehung."



