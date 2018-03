Mehr als nur viiiiel nackte Haut! Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel (27) ist jetzt Club-Besitzerin. Auf der Sonneninsel Mallorca eröffnet das Erotikmodel einen neuen Party-Hotspot. Die Sängerin ist allerdings nicht nur Testimonial für die Tanzlocation. "Es ist mein Laden. Ich habe natürlich supertolle Partner, ohne die würde das Ganze nicht funktionieren, aber ich bin natürlich auch das Gesicht des Ladens", erzählt sie Promiflash bei der "Ballermann 6"-Eröffnung in Paguera. Außerdem wird das TV-Sternchen ab sofort selbst für die richtige Atmosphäre sorgen: "Ich werde auf jeden Fall zweimal die Woche fix hier sein und auch auftreten und Gas geben, mit den Gästen Party und Fotos machen. Ich will einfach für meine Fans da sein!"



