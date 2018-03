Kris Jenner (61) ist fertig mit Caitlyn Jenner (67)! Ihres Erachtens nämlich lässt die Transgender-Ikone sie in ihren Memoiren gar nicht gut dastehen. Am meisten ärgert Kris die Behauptung, sie habe während der Ehe und sogar vor der ersten gemeinsamen Nacht von der Transsexualität ihres Mannes, damals noch Bruce, gewusst. "Das ist alles gelogen!", regt sich Kris in der jüngsten Episode von Keeping up with the Kardashians auf. Caitlyn habe die Wahrheit jahrzehntelang vor ihr verheimlicht.



