Puuuh, wer soll denn da noch durchsteigen. Kendall und Kylie Jenner (19) verursachen derzeit ein ganz schönes Liebes-Wirrwarr. Der Grund: Die aktuellen Dating-Pics von Kylie und Travis Scott (24) bei einem Basketball-Spiel in Texas. Zwischen den beiden soll es angeblich heiß hergehen und das nur etwa ein Jahr, nachdem Kendall des Öfteren an der Seite des Rappers gesehen wurde. Doch das Topmodel entschied sich letztendlich für Travis' Kollegen ASAP Rocky (28), bestätigte erst vor wenigen Tagen gegenüber Sun on Sunday die Beziehung. Kylies Turtelei kommt übrigens völlig überraschend, schließlich trennte sie sich erst vor wenigen Wochen von Langzeitfreund Tyga (27).



