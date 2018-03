Was für tolle Nachrichten aus dem Hause Phan-Thi! Schauspielerin Minh-Khai (43) hat ihrem Liebsten Ansgar N. vor knapp zwei Wochen das Jawort gegeben – und das still und heimlich an der Ostsee, nur in Anwesenheit ihres Sohnes Kalani, den sie aus erster Ehe hat. Das bestätigte die schwangere Beauty nun gegenüber der Gala. Schon bei der Bunte & BMW Festival Night 2017 im Rahmen der Berlinale nannte die hochschwangere Minh-Khai ihren Liebsten ihren "Mann": "Das Geheimnis ist einfach, sich schnell einen Platz zu suchen und sich hinzusetzen, mein Mann wird jetzt dafür sorgen", erklärte sie gegenüber Promiflash. Jetzt knapp zwei Monate nach dem Gespräch ist Ansgar auch auf dem Papier ihr Ehemann!



