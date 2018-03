Aufgepasst, liebe Ashley Graham (29)! Diese Warnung kommt für das erfolgreiche Plus-Size-Model leider zu spät. Bei der Time 100 Gala in New York stolperte die Beauty plötzlich über ihr Kleid. Das bodenlange Satin-Dress verfing sich kurzerhand in ihren Jimmy-Choo-High-Heels und wurde der Curvy-Queen zum Verhängnis. Davon ließ sich die America's next Topmodel-Jurorin allerdings nicht beirren. Eine Sekunde nach dem Stolperer posierte sie schon wieder wie der Profi, der sie ist. Mit einem gesunden Lachen nahm das Medien-Ass das Ganze mit Humor. Wie schön, dass auch Gatte Justin Erwin mit dabei war. Er drückte dem Sports-Illustrated-Coverstar einen dicken Schmatzer auf den Mund – und spätestens damit war wohl alles vergessen.



