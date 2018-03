Große Mallorca-Premiere für Jay Khan (35) auf der "Bühne des Todes"! Am Donnerstag trat der Sänger zum allerersten Mal mit Schlagersongs wie seiner gestern veröffentlichten Single #Geil auf – und das im legendären Megapark. Das Publikum dort ist als knallhart ehrlich bekannt: Sogar etablierte Stars wie Thomas Anders (54) und Michael Wendler (44) mussten bereits ihre Auftritte unter Buh-Rufen abbrechen! Jay brachte seine Megapark-Entjungferung dagegen lässig über die Bühne. "Der erste Auftritt und sie waren sehr gnädig. Es hat viel Spaß gemacht!”, verriet er Promiflash direkt nach dem Gig. Am 14. Mai steht dann die Megapark-Saisoneröffnung ins Haus – doch vor der habe der frühere US 5-Sänger nun keinen Bammel mehr: "Am Donnerstag, das war die deutlich härtere Probe. Komplett neues Publikum mit komplett neuer Musik, ich musste mich über 30 Minuten bewähren. Im Nachhinein betrachtet war die Anspannung schon groß."



