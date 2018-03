Frühlingsgefühle bei Viola Kraus (26)? Anfang des Jahres musste Miss München bei der diesjährigen Staffel von Der Bachelor eine miese Niederlage hinnehmen. Im Halbfinale gab ihr TV-Junggeselle Sebastian Pannek (30) den Laufpass. Seitdem ist es um Violas Liebesleben sehr ruhig geworden. Beim Barberella Benefiz Poker in München verrät die Schönheit nun, wie ihre momentane Dating-Situation aussieht: "Jetzt ist es einfach so, dass ich gefunden werden will und nicht mehr suchen muss und ja, schauen wir mal, wer mir dann über den Weg läuft." Viola hat nach dem Buhlen um Bachelor Basti also genug von der Rolle der Eroberin und erwartet von dem nächsten potenziellen Traummann, dass er den ersten Schritt macht.



