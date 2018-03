Ex-Let's Dance-Kandidat Faisal Kawusi (25) lässt sich den Mund von keinem verbieten! Vor wenigen Tagen erhielt der Comedian einen fiesen Drohbrief eines Unbekannten. Das ließ der Pfundskerl nicht lange auf sich sitzen und holte direkt zum Gegenschlag aus. Er korrigierte zahlreiche Rechtschreibfehler und veröffentlichte den Brief auf Facebook. Nun erklärte er im Interview, warum er sich zu diesem Schritt entschieden hat: "Ich will nicht ruhig bleiben. Und dann auch der Öffentlichkeit zeigen, dass es sowas gibt. Ich lasse mir von niemandem den Mund verbieten", erzählte er bei Guten Morgen Deutschland. Dass der Pfundskerl nicht bei allen Zuschauern beliebt sein kann, ist ihm bewusst! "Wenn man jünger ist, geht man schlechter damit um. Aber als Erwachsener und Person in der Öffentlichkeit ist mir klar, dass mich einige Leute nicht leiden können. Daher habe ich darauf schon gewartet."



